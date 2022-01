Bayern, due club di Premier League su Muller

Il calciatore tedesco però difficilmente lascerà il Bayern

La Premier League hanno messo nel mirino il giocatore tedesco del Bayern Monaco, Thomas Muller. I club in questione che avrebbero mostrato interesse per il numero 25 del club di Monaco di Baviera sarebbero Everton e Newcastle United. Müller è in forza al Bayern dal 2007 ed ha un contratto in scadenza nel 2023. Con il club bavarese, ha vinto 6 Coppe di Germania, 7 Supercoppe di Germania, 10 campionati tedeschi, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per club. Inoltre, Muller è il giocatore del Bayern che ha vinto più Coppe di Germania assieme a Alaba e quello che ha vinto più Supercoppe di Germania invece, in assoluto, più di qualsiasi altro giocatore del club. Difficile ipotizzare che Muller lasci il Bayern per una delle due squadre inglesi visto che ha sempre dichiarato che il suo desiderio è di smettere di giocare con la maglia dei rot-weiss.