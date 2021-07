Bayern, ecco Nagelsmann: “Importante aspetto finanziario. Sento fiducia”

Il tecnico Julian Nagelsmann si presenta in conferenza stampa ai tifosi del Bayern Monaco

In casa Bayern Monaco si alza il sipario sulla gestione di Julian Nagelsmann. Il tecnico tedesco si è presentato in conferenza stampa mostrando il suo progetto: "Sono un allenatore che tiene conto anche dell’aspetto finanziario, vengo da società che pur avendo molte risorse non si sono mai lasciate andare a spese folli. Credo che alla base di tutto ci sia il dialogo, sia con i giocatori sia con la dirigenza, per prendere decisioni fondamentali per il bene del club. Per me significa molto aver firmato un contratto quinquennale, per un solo anno non sarei venuto, e voglio dimostrare di essere all’altezza di questo compito. Lavorare qui per me è un sogno, visto che sono bavarese. Sono molto felice di essere qui e sento la fiducia di tutto l’ambiente. Neuer sarà confermato come capitano, ma bisogna trovare un sostituto di Alaba. Credo che sia normale che giocatori come lui o Boateng lascino il club, ma abbiamo molti giocatori che possono sostituirli e voglio dare spazio ai talenti che abbiamo già in casa, per questo penso che la prima parte del ritiro sarà fondamentale per capire chi può fare al caso nostro. Sané è sicuramente un giocatore che ha qualità e velocità incredibili, può dare tantissimo a questa squadra e rappresentare un’arma importante per il Bayern anche perché può ricoprire più ruoli. Sono sicuro che vedremo un Leroy diverso rispetto al passato. Goretzka è un giocatore molto importante, sarei molto felice di lavorare con lui e averlo a disposizione per molti anni. È uno dei migliori centrocampisti di tutta Europa".