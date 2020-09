Bayern esagerato: goleada allo Schalke, finisce 8-0!

Dov’eravamo rimasti? Il Bayern Monaco sembra chiederselo con una certa ironia, specialmente dopo lo scintillante esordio stagionale. La scorsa annata si era conclusa con la vittoria della Champions, arricchita dall’iconico 8-2 rifilato al Barcellona nei quarti di finale. Il vizio per la goleada si è ripresentato al momento del debutto in Bundesliga contro lo Schalke 04 con un clamoroso ed eclatante 8-0.

LA GARA

A sorpresa è lo Schalke a partire in maniera convincente, chiamando Neuer alla parata dopo solamente 2 minuti. Al 4′ però i padroni di casa sono già avanti: Gnabry addomestica un pallone proveniente da un lancio alle sue spalle, supera il difensore e segna. Passano 15 minuti e arriva il raddoppio: Muller serve Goretzka che insacca con un rasoterra imparabile. Al 31′ Lewandowski chiude la pratica su rigore. Purtroppo per lo Schalke il calvario non è ancora finito. Nella ripresa, dopo 2 minuti, ecco la rete di Gnabry, perfettamente smarcato dai compagni a porta vuota. Al 59′ lo stesso Gnabry cala la tripletta grazie a un nuovo assist di Sané. Minuto numero 70, arriva il 6-0: Muller va al tiro e trova il gol. Sané decide di bagnare il suo debutto con la nuova squadra nel miglior modo possibile e segna il 7-0 grazie al passaggio di Kimmich che lo mette davanti al portiere. La girandola di cambi non ferma il Bayern: Musiala, classe 2003, trova il gol con un tiro sul primo palo.