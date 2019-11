Bayern, esonerato Niko Kovac poi arriverà Mourinho

Il Bayern Monaco ha esonerato questa sera il tecnico Niko Kovac dopo il k.o. di sabato per 5-1 contro l’Eintracht Francoforte. Il croato ha diretto gli allenamenti dei rot-weiss questa mattina ma poi la decisione della dirigenza attesa in Germania visto le tante critiche sull’allenatore. Rummenigge si è rammaricato ma ha detto: “Vorrei ringraziare Niko Kovac a nome dell’FC Bayern per il suo lavoro, in particolare per aver vinto titolo e coppa di Germania nella passata stagione”. Anche il fratello Robert di Niko Kovac deve lasciare il suo lavoro come vice allenatore. Fino a nuovo avviso, l’ex vice-allenatore Hansi Flick allenerà la squadra in Champions League contro l’Olympiacos Pireo e nella partita più importante della Bundesliga contro il Borussia Dortmund sabato prossimo. Poi arriverà Josè Mourinho che ha già avviato i contatti con il club campione di Germania.