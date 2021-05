Bayern festeggia il titolo rifilando sei gol al Borussia M’ Gladbach. Tris Lewa

Il polacco a un solo gol da Gerd Muller per gol realizzati in Bundesliga

Il titolo vinto prima di giocare il match contro il Borussia Moenchengladbach per la sconfitta del Lipsia ma il Bayern non si è risparmiato in campo battendo 6-0 i Folhen. Mattatore come sempre Lewandowski con una tripletta che lo porta a quota 39 in stagione. Straordinaria la semi rovesciata del polacco che adesso è a un solo gol dalla legenda Gerd Muller per numero di reti fatte in campionato. Le altre marcature di oggi dei campioni di Germania sono di Muller, Sanè e Coman. Al termine della partita tutti i calciatori del Bayern hanno indossato la maglia celebrativa ma la consegna del Meistershale avverrà tra 15 giorni.