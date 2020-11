Bayern, Flick: “Meritata vittoria contro il Borussia Dortmund ma siamo in ansia per Kimmich”

Il Bayern ha vinto il “Klassiker” sconfiggendo il Borussia Dortmund con il punteggio di 3-2. Il tecnico dei campioni di Germania Hansi Flick a fine gara ha analizzato il successo: “La partita nel complesso è stata buona. C’era tanta qualità in campo, tante occasioni da gol per entrambe le contendenti. Noi siamo stati più determinati davanti la porta avversaria e siamo riusciti in tre occasioni a fare gol ma ne potevamo fare altri e due ci sono stati annullati per fuorigioco. La vittoria è stata più che meritata questa sera. Il Dortmund è diventato pericoloso quando abbiamo commesso degli errori ma per il resto la prestazione dei ragazzi è stata buona. Dispiace per l’infortunio capitato a Joshua Kimmich al ginocchio. Farà gli accertamenti a Monaco per capire l’entità del problema ai legamenti ma siamo preoccupati”.