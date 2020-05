Bayern forza 5, Eintracht demolito

Il Bayern Monaco non si ferma. Nemmeno la sosta per l’emergenza Coronavirus sembra aver rallentato la marcia dei campioni di Germania in carica. I bavaresi schiantano davanti al pubblico amico l’Eintracht Francoforte con un rotondo 5-2. La strada verso il successo appare già spianata dopo i primi 45 minuti. Al 17′ Goretzka trova l’inserimento vincente e di destro batte Trapp. Passano 24 minuti e arriva il raddoppio a opera di Muller, vero rapace in area di rigore. La ripresa si apre col tris calato dal solito Lewandowski. L’Eintracht ha un moto d’orgoglio e accorcia le distanze con Hinteregger: il difensore è il più lesto su due calci piazzati e batte Neuer in entrambe le occasioni. Davies fa respirare il Bayern con la rete del 4-2. Un’autorete dello stesso Hinteregger fissa il punteggio sul 5-2.

DORTMUND – Non perde terreno il Borussia Dortmund. I gialloneri passano sul campo del Wolfsburg per 2-0. Nel primo tempo va in gol Raphael Guerreiro che apre le marcature. Nella ripresa ecco il raddoppio al 78′ siglato da Hakimi. Il Borussia resta così agganciato al Bayern e si porta a meno 4 dal Bayern capolista. E la prossima settimana andrà in scena lo scontro diretto tra le due corazzate del calcio tedesco.