Bayern, Goretzka: “Soldi? Non è priorità quando si parla di rinnovo del contratto”

Lo scorso autunno, Goretzka ha esteso il suo accordo con il Bayern Monaco fino all'estate del 2026

Il centrocampista del Bayern Leon Goretzka ha ammesso che l'aspetto denaro non è una sua priorità quando si discute con il club del prolungamento del contratto. “Ci sono cose più importanti dei soldi. Quando la gente dice che negoziare un nuovo contratto significa spremere gli ultimi euro dal club, spesso si sbaglia. Il denaro non è il motivo principale per i rinnovi contrattuali. Ad esempio, per me è molto importante essere parte integrante del club e della squadra. Negli ultimi due anni abbiamo festeggiato molti successi perché qui è stato creato qualcosa di speciale. Per lottare per titoli importanti, hai bisogno dei tuoi amici compagni di squadra, e non solo dei colleghi. Questo non vale tutti i soldi del mondo "- sottolinea Goretska.