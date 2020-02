Bayern, Heynckes: “Triplete vinto grazie a k.o. col Chelsea in Champions. Mandzukic con me diventato grande”

Domani il Bayern Monaco giocherà contro il Chelsea il match di andata a Londra degli ottavi di finale di Champions League. A poche ore dalla sfida, l’ex allenatore bavarese Jupp Heynckes in una intervista rilasciata a Frankfurter Rundshau ha parlato della vittoria del triplete nel 2013 nata proprio dopo il cocente k.o. con il Chelsea. “La sconfitta in finale di Champions League nel 2012 giocata a Monaco di Baviera è stata scioccante. Tutti i calciatori sono rimasti estremamente delusi e la voglia e la rabbia messa in campo l’anno seguente è durata per tutta la stagione. Quel Bayern è stato eccezionale in termini di coesione, comportamento e disciplina. Abbiamo lavorato così duramente come mai in passato in ogni sessione di allenamento dal punto di vista tattico e fisico. Sono orgoglioso di aver allenato una squadra così, orgoglioso anche di Mario Mandzukic, che è diventato un vero giocatore-squadra ed è stato importante per il successo del Bayern”.