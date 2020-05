Bayern implacabile: 5-0 al Dusseldorf, il titolo si avvicina

Il Bayern Monaco non sbaglia un colpo. Dopo la vittoria sul campo del Borussia Dortmund, che ha di fatto chiuso i giochi in classifica, i bavaresi non si rilassano e tengono alta l’andatura. Stavolta la vittima malcapitata sulla strada dei dominatori è il Fortuna Dusseldorf. Il confronto si rivela impari, secondo le aspettative generali. Al 15′ un’autorete di Zanka sblocca il risultato a favore della capolista. Passano 14 minuti e Pavard insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il 2-0 Bayern. Al 43′ il match è già finito: Muller pesca di tacco Lewandowski, che non sbaglia, calando il tris. Nella ripresa la musica non cambia. Prima lo stesso Lewandowski fa doppietta con un bel colpo di tacco; poi Davies ruba palla al limite dell’area e trafigge l’estremo difensore. Finisce 5-0. Il Bayern mette un’ulteriore ipoteca sulla conquista del titolo nazionale