Bayern inarrestabile: Dortmund battuto 3-2 in Supercoppa di Germania

E sono cinque. Il Bayern Monaco conquista la Supercoppa di Germania al termine di un match combattuto contro il Borussia Dortmund, terminato per 3-2. Decide una prodezza di Kimmich.

LA GARA

La rivalità più intensa degli ultimi anni in Germania si arricchisce di un nuovo capitolo. L’avvio è favorevole al Bayern che si fa subito vedere dalle parti di Hitz. Il portiere è chiamato alla prima parata dopo 6 minuti sul colpo di testa di Kimmich ed è bravo a bloccare la sfera. Nulla può l’estremo difensore al 18′: il Bayern si distende in contropiede grazie a Davies, la palla arriva a Lewandowski che serve Tolisso. Il centrocampista va al tiro trovando l’opposizione del portiere, ma facendosi trovare pronto per ribadire in rete il pallone. Al 32′ le cose si mettono peggio per il Dortmund che incassa il raddoppio per effetto del colpo di testa vincente di Muller su cross di Davies. La gara sembra finita, ma il Borussia trova la forza per tornare in gara al 44′. Haaland serve Brandt, bravo a farsi trovare smarcato e a battere Neuer. Nella ripresa arriva anche il clamoroso pareggio. Il Bayern si scopre e permette a Haaland di ricevere palla e di segnare dall’altezza del dischetto. L’attaccante norvegese avrebbe anche la chance per trovare il vantaggio arrivando davanti a Neuer in contropiede, ma il portiere tedesco inventa un miracolo in uscita. Così al 37′ della ripresa arriva la doccia fredda per i gialloneri: palla persa da Delaney, Kimmich triangola con Lewandowski e va al tiro battendo il portiere avversario. Il Bayern conquista anche il quinto titolo stagionale.