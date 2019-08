Bayern k.o., Kovac: “Non abbiamo rischiato”. Tifosi infuriati

Niko Kovac continua a vivere un momento non idilliaco con i tifosi del Bayern Monaco. Nonostante la doppietta Bundesliga-Coppa di Germania, il tecnico croato è il bersaglio principale della contestazione anche dopo la sconfitta nella Supercoppa tedesca contro il Borussia Dortmund. L’allenatore ha provato a smorzare i toni della protesta: “Siamo tristi per questo k.o., ma penso che abbiamo giocato in maniera decente, senza eccellere, ma con pulizia. Per una fase della gara abbiamo dominato, poi ai primi due errori è stato bravo il Borussia Dortmund ad approfittarne. Ma non abbiamo rischiato, per questo abbiamo perso. Siamo alla quarta settimana di preparazione e questa era la prima gara da 90 minuti, non sono insoddisfatto di quanto ho visto”. Ma su Twitter l’hashtag #Kovacout si continua a diffondere in maniera virale.