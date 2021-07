Bayern, Kahn annuncia: “Vogliamo aprire una nuova era con Nagelsmann”

Julian Nagelsmann è il nuovo tecnico del Bayern Monaco. Oliver Kahn racconta le sue impressioni su questo cambio in panchina

Nel Bayern Monaco inizia l'era di Julian Nagelsmann. Il tecnico, arrivato dal Lipsia, avrà il compito di non far rimpiangere Hans-Dieter Flick. Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore era presente pure il CEO Oliver Kahn. Queste le sue parole: "Anche se viviamo in tempi frenetici siamo convinti che il lavoro a lungo termine con un allenatore ripaghi sempre. In questo club ci sono tanti esempi di allenatori che hanno avuto molto successo per lunghi periodi e speriamo di poter plasmare una nuova era con Julian sulla panchina. Lui sente un’identificazione incredibile con questo club ed è per questo che abbiamo progettato un futuro a lungo termine con lui. È molto importante per me vere uno scambio di idee con lui e Hasan Salihamidzic avendo tutti la stessa filosofia. Le aspettative non sono poche, si tratta di giocare bene a calcio e avere successo, ma crediamo che Julian abbia tutte le qualità per portare avanti questa squadra e sviluppare i giocatori di questo club. Siamo convinti che possa vincere titoli e far crescere i nostri giocatori allo stesso tempo. È una buona notizia che gli spettatori possano tornare allo stadio, al momento potremo ospitare 20mila tifosi all’Allianz Arena e siamo in contatto con le autorità per capire l’evolversi della situazione con la sicurezza sanitaria che deve essere sempre prioritaria, ma lavoriamo affinché tutti possano tornare allo stadio il prima possibile".