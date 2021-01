Bayern, Kahn: “Squadra forte e mercato chiuso”

Il membro del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco Oliver Kahn, ha parlato di mercato a Sky. “Siamo pienamente convinti della forza di questa squadra. Ecco perché non dobbiamo fare acquisti e riteniamo chiusi i trasferimenti invernali”. Prima di Kahn, il direttore sportivo Hasan Salihamidzic aveva già fatto una dichiarazione simile. L’allenatore Hansi Flick ha anche sottolineato di non aver bisogno di rinforzi. Nonostante le sconfitte più recenti in casa del Borussia Mönchengladbach (2: 3) e in Coppa di Germania contro l’Holstein Kiel ai rigori, la dirigenza bavarese chiude il mercato.