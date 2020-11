Bayern, Kimmich operato al menisco tornerà in campo nel 2021

Si temeva un lungo stop per il calciatore del Bayern Joshua Kimmich dopo l’infortunio di ieri nel match contro il Borussia Dortmund e così è stato. Il calciatore come informa il sito ufficiale del club campione di Germania è stato sottoposto a un intervento chirurgico riuscito sul suo menisco laterale destro domenica sera. Il reparto medico del Bayern si aspetta che il centrocampista sia nuovamente disponibile a gennaio. Il ds Hasan Salihamidžić, ha dichiarato: “Siamo contenti che Joshua sarà probabilmente di nuovo disponibile nel giro di poche settimane. Lo sosterremo nella sua riabilitazione come meglio possiamo”.