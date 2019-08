Bayern, Kovac: “Quante critiche su Perisic, vi ricordate Effenberg?”

Il Bayern Monaco piazza il primo grande colpo: Ivan Perisic. Tuttavia, l’esterno croato non ha suscitato grande clamore tra gli appassionati tedeschi, che lo hanno considerato un acquisto particolarmente adatto per rivoluzionare il club bavarese. A sostegno del giocatore si è schierato il tecnico Niko Kovac. Queste le sue parole a margine della sfida contro l’Energie Cottbus: “Posso confermare che oggi Perisic era a Monaco. Penso però che le critiche sul suo conto siano fuori luogo, come se non si trattasse di un buon giocatore. Anche Effenberg è arrivato qui che aveva 30 anni ed ha portato la squadra a vincere la Champions. Dobbiamo smettere di guardare solamente all’età, ma anche cosa abbiano ottenuto questi ragazzi finora, e come possono aiutarci adesso”.