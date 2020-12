Bayern, la fortuna è Musiala: gol, magie e contratto da baby fino al 2022

Il Bayern Monaco si coccola il suo talento più giovane che già incanta in Bundesliga. E il tecnico Flick nonostante i suoi 17 anni dà molto spazio a Jamal Musiala, tanto che contro il Lipsia sabato scorso dopo l’infortunio nel primo tempo di Javi Martínez anzichè mandare in campo l’esperto Serge Gnabry e fare una piccola modifica tattica, ha pensato bene di mandare il promettente calciatore che ha agito in una posizione insolita: centrocampista centrale a fianco di Leon Goretzka.

Musiala lo ha ripagato subito con un grande gol. Nella stagione in corso ha già giocato 13 partite ufficiali e 538 minuti di gioco. Musiala, trasferitosi dalle giovanili del Chelsea al Bayern Monaco nell’estate del 2019, fa magie a prezzo stracciato, perché al momento ha solo un contratto da giocatore giovanile valido fino al 2022. Secondo Sport1.de attualmente non sono in corso discussioni concrete su un contratto professionale. Nessun problema per Musiala che sa che il club campione d’Europa presto busserà alla sua porta per offrire uno stipendio adeguato alle sue qualità.