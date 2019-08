Bayern, la maglia numero 10 a Coutinho… grazie a Robben

Nuovo inizio per Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano ha scelto il Bayern Monaco per rilanciarsi dopo la breve avventura al Barcellona. L’ex Inter e Liverpool avrà la maglia numero 10 che fino a poco fa era sulle spalle di Arjen Robben. Un’eredità non di poco conto. Tuttavia, Karl-Heinz Rumenigge ha svelato che è stato proprio l’olandese a chiedere di assegnare quella casacca al nuovo arrivato: “Abbiamo parlato tutti con Robben e gli abbiamo detto che non volevamo regalare la 10, ma piuttosto la 7. Detto ciò, volevamo dare il numero 10 a Coutinho e Robben ha accettato, dicendo che era perfetto per il brasiliano”.