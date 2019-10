In Baviera è tempo di Oktoberfest, la tradizionale festa divenuta celebre per la birra. Alcuni giocatori del Bayern Monaco non hanno resistito all’idea di partecipare a questo evento. Alcune immagini hanno immortalato Lucas Hernandez, David Alaba, Robert Lewandowski ed il tecnico Nico Kovac. Anche Ivan Perisic si è presentato insieme agli altri compagni. Insomma, il croato, arrivato in prestito dall’Inter, sembra essersi ambientato piuttosto bene a Monaco.