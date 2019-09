Bayern, Lewandowski altruista: niente tris, cede il rigore a Coutinho

L’istinto dell’attaccante di razza è quello di segnare sempre e comunque. Non importano le reti realizzate, il bomber cerca di aumentare il proprio bottino in ogni occasione. Robert Lewandowski non fa eccezione, data la sua elevata prolificità. Il polacco del Bayern Monaco, però, si è distinto per un bel gesto durante il match contro il Colonia, conclusosi con la vittoria per 4-0. Due reti portano la firma di Lewandowski, in gol al 3′ e al 48′. L’attaccante ex Dortmund avrebbe anche potuto siglare la tripletta personale, ma ha optato per l’altruismo. Così ha permesso a Philippe Coutinho di calciare il rigore al suo posto, permettendogli di segnare il primo gol con la maglia del Bayern Monaco.