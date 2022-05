Bayern, Lewandowski: “Da oggi mia avventura a Monaco è finita”

L'attaccante polacco andrà al Barcellona

SPAGNA - Il suo contratto con il Bayern Monaco scade nel 2023, motivo per il quale anche i bavaresi potrebbero decidere di cederlo onde evitare di perderlo a zero. L'attaccante polacco vorrebbe andare a giocare in Spagna, convinto che stando in Liga potrebbe riuscire a conquistare il Pallone d'Oro. E, al momento, sono due le strade che Lewa potrebbe imboccare per giocare nella Liga: Barcellona e Real Madrid. Il club catalano ha offerto ufficialmente al Bayern 32 milioni di euro (bonus compresi) ma la richiesta è di non meno di 40 milioni. Il 17enne Gavi (anche lui in scadenza di contratto nel 2023) potrebbe essere inserito nella trattativa. Il nazionale piace molto al tecnico bavarese Nagelsmann.