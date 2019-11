Bayern, Lewandowski: “Ecco chi è il difensore più forte che ho incontrato”

L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha condiviso il suo pensiero su chi è il difensore più forte che abbia mai incontrato. Non ci sono italiani nella top del bomber della Bundesliga, ma un calciatore che spesso ha fatto discutere per il suo eccesso di foga e lo scontro con le punte avversarie. “Ci sono molti buoni difensori, ma giocare contro Sergio Ramos è molto difficile -ha detto il polacco-. Lo spagnolo è un giocatore molto duro. Tuttavia, tali duelli sono sempre interessanti “, riporta Goal .com.