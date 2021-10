Bayern, Lewandowski show: pallone entra nella finestra dell’ufficio di Salihamidzic

Il polacco fa centro anche in allenamento

Non solo gol per Robert Lewandowski. Dopo l'allenamento di martedì, alla vigilia della sfida contro il Borussia Mönchengladbach in Coppa di Germania, l'attaccante polacco ha mostrato tutte le sue qualità da tiratore ma non solo per fare gol. Nella giornata di ieri, Lewandowski ha lanciato un pallone dal campo di allenamento direttamente alla finestra dell'ufficio del ds Hasan Salihamidzic e secondo il quotidiano tedesco 'Bild', il direttore sportivo del Bayern sarebbe riuscito ad intercettare la palla e a rispedirla al mittente. C'è invece chi in Germania dice che il pallone ha colpito prima una macchina del caffè facendola cadere. Un episodio particolare, che dimostra come il polacco abbia un tiro davvero preciso, non solo in partita e il Bayern spera, anche se non sarebbe una novità, in una precisione del genere a trovare la porta, anche stasera nella seconda sfida stagionale contro le Fohlen, valita per il secondo turno di Coppa di Germania.