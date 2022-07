Bayern, l’inizio è uno show: 5-3 al Lipsia e Supercoppa va a Monaco

Troppo Bayern per il Lipsia che ha cercato di rientrare in partita nel finale

Come da pronostico, la Supercoppa tedesca è stata vinta dal Bayern che ha sconfitto l'RB Lipsia a domicilio con un punteggio di 5-3. I gol dei campioni di Germania sono stati segnati da Jamal Musiala, Sadio Mane, Benjamin Pavard, Serge Gnabry e Leroy Sane. Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku (rigore) e Dani Olmo hanno segnato per la squadra di Domenico Tedesco. Il Bayern ha vinto per la decima volta trofeo la Supercoppa di Germania la terza consecutiva.