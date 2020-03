Bayern Monaco, Alaba: “Futuro? Potrei tentare una nuova sfida in MLS…”

Il futuro di David Alaba potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco. Il difensore, che andrà in scadenza di contratto nel 2021, potrebbe essere infatti tentato da una nuova sfida, come da lui stesso ammesso nel corso di un’intervista a GQ.

FUTURO – “A Monaco sto molto bene, ma potrei pensare anche ad una nuova sfida, che potrebbe concretizzarsi chissà quando in futuro. Al momento non ci penso, non ho idea di cosa farò. So che nel mondo del calcio tutto può accadere e cambiare molto in fretta. Potrei tentare un’avventura in MLS, tornare in Austria oppure rimanere ancora al Bayern. Vedremo”.

