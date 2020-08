Bayern Monaco, Alphonso Davies a sorpresa: “Ho sempre voluto fare l’attore”

Con la presenza in rosa di Alphonso Davies, il Bayern Monaco ha risolto per un bel po’ di tempo la questione terzino sinistro. Il classe 1999 è una garanzia e la sua duttilità gli permette anche di giocare in una posizione più avanzata. Prima di diventare calciatore però il canadese aveva altri piani, come raccontato in un’intervista rilasciata a The Player’s Tribune.

LA SECONDA VITA DI ALPHONSO DAVIES

Il giocatore infatti ha svelato quello che per tanti anni è stato il suo sogno e lo è tutt’ora: “Ho sempre voluto fare l’attore e continuo a volerlo, anche se il calcio è in primo piano. Quando ero piccolo prima di addormentarmi sognavo sempre di diventare un calciatore e fare molti gol. Ero tifoso del Chelsea perché mio papà guardava tutte le partite”. Poi l’arrivo al Bayern e una volontà ferrea: “Voglio restare in Germania il maggior tempo possibile”. Poi sul futuro: “Mi piacerebbe diventare allenatore”.