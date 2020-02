Bayern Monaco, annunciata la maglia celebrativa per i 120 anni di storia del club

“I tempi cambiano, il Bayern Monaco resta”. Queste alcune delle parole con cui il Bayern Monaco, attraverso il proprio sito ufficiale invita i propri tifosi ad acquistare la maglia celebrativa ideata per il 120° compleanno del club.

Attraverso i canali ufficiali anche social, la società tedesca ha mostrato le maglie speciali che richiamano alla stagione 1931/1932: quelle del primo titolo di campione di Germania. Attraverso un breve excursus storico, il Bayern Monaco ha sintetizzato la sua storia tra alti e bassi per poi invitare i propri tifosi a festeggiare insieme l’anniversario con l’acquisto della divisa per l’occasione. Rispetto all’attuale rosso, i colori sono meno accesi ma molto eleganti. Il kit verrà mandato ai fan con una scatola speciale per il 120° compleanno.