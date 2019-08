Bayern Monaco, assalto a un big dell’Inter

Il Bayern Monaco è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. I bavaresi, dopo gli addii di Robben e Ribery, hanno infatti intenzione di mettere nuova linfa nell’organico a disposizione di Nino Kovac e, negli ultimi giorni, avrebbero concentrato le loro attenzioni in casa Inter.

PERISIC – In cima ai desideri dei tedeschi sarebbe finito l’esterno croato Ivan Perisic, che non rientra nei piani dei nerazzurri. Nella trattativa vi è però un ostacolo: il Bayern vuole il giocatore in prestito, mentre l’Inter vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Vedremo se nelle prossime settimane potrà essere trovato un punto di incontro.