Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per la sfida di Bundesliga.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen si gioca questa sera, venerdì 30 settembre 2022 alle ore 20:30, per il campionato tedesco, la Bundesliga . Match impegnativo per entrambe le squadre che in questo avvio di torneo si trovano ben distanti dalle posizioni a cui sono abituate. Padroni di casa a quota 12 punti, ospiti solamente a 5 dopo sette giornate.

Il Bayern Monaco arriva alla sfida odierna dopo l'inattesa sconfitta del precedente turno contro l'Augsburg e con la voglia di riprendersi piano piano la vetta della classifica che, ora, dista cinque lunghezze ed è occupata dall'Union Berlino. Ospiti del Leverkusen che non sono partiti bene in stagione e con 5 punti dopo sette giornate devono assolutamente dare una volta, magari proprio contro i campionissimi bavaresi.

La partita tra Bayern Monaco-Bayer Leverkusen si disputerà come detto questa sera all’Allianz Arena a partire dalle 20:30 di venerdì 30 settembre. Per gli appassionati del calcio tedesco ed in particolare della Bundesliga sarà possibile vedere la sfida live in diretta tv e streaming.