Bayern Monaco, Boateng: “Flick? Dà importanza a tutti, speriamo venga confermato…”

E’ un ruolino di marcia che va oltre ogni più rosea aspettativa, quello tenuto fin qui da Hans Dieter Flick. Il tedesco, dopo l’esonero di Nino Kovac, ha preso momentaneamente la guida del Bayern Monaco, collezionando sei vittorie e due sconfitte nelle otto gare in cui è stato fin qui in panchina. Un rendimento che potrebbe valergli anche la conferma, come auspicato dal difensore Jerome Boateng.

FUTURO – “Credo che ciascuno di noi sarebbe felice se venisse deciso di continuare con lui, anche se è una scelta che non dipende da noi. Con Flick abbiamo un grande feeling, trasmette a tutti l’impressione di essere importanti nella squadra, anche a quelli che giocano meno”.

