Bayern Monaco, Boateng multato: i soldi andranno agli ospedali della città

Ha fatto parlare di sé Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, che nelle scorse ore aveva violato la quarantena imposta per l’emergenza coronavirus per andare a trovare suo figlio. Il giocatore si era giustificato affermando che il piccolo era malato e che un padre non può tirarsi indietro in circostanze simili.

Il club di Monaco di Baviera, però, è stato comunque costretto ad infliggergli una multa, il cui importo non è stato reso noto, per non essere stato messo a conoscenza della situazione personale e della violazione dell’isolamento. Ma da quanto si apprende dal sito ufficiale del club, l’importo dell’ammenda che Boateng pagherà verrà subito devoluto agli ospedali della città per aiutare in questo momento di grande emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutto il mondo. Un gesto, quello del Bayern Monaco, che sicuramente renderà meno amara la multa anche per il giocatore.