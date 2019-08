Bayern Monaco, Boateng sul piede di partenza: ecco quanto costa il tedesco

E’ destinata a concludersi l’avventura di Jerome Boateng con la maglia del Bayern Monaco. Il difensore, in Baviera dal 2011, vorrebbe provare una nuova avventura, con il club che, da parte sua, non chiude alla cessione. Sono infatti di quest’oggi le dichiarazioni dell’ad del Bayern Kalle Rummenigge, che fanno presagire un’imminente partenza del giocatore, con la società che avrebbe già fissato il prezzo per lasciarlo partire.

PREZZO – Secondo quanto raccolto da Marca, i bavaresi potrebbero far partire Boateng solamente di fronte a un’offerta di almeno 25 milioni di euro. Non così pochi per un difensore che a settembre spegnerà 31 candeline.