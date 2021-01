Bayern Monaco cade contro Borussia M’Gladbach, Flick: “Tutta colpa nostra. E in difesa…”

Fa parlare la sconfitta del Bayern Monaco in Bundesliga contro il Borussia M’Gladbach. Avanti di dure reti grazie al solito Lewandowski e a Goretzka, i campioni di Germania si sono fatti riprendere da chi, in Champions League, è riuscito a passare il girone di coppa eliminando l’Inter. Il tecnico dei bavaresi Hansi Flick ha commentato ai canali ufficiali della società l’amaro k.o.

Flick: “Sconfitta colpa dei nostri errori. E la difesa…”

“Il Borussia M’Gladbach è stato molto efficace nelle sue azione. Loro hanno approfittato senza pietà dei nostri errori”, ha ammesso Flick dopo la sconfitta. “Durante i primi 30 minuti abbiamo giocato un buon calcio, abbiamo dato ritmo alla partita. L’esito della gara è stato deciso dai dettagli, e più precisamente dai nostri errori: perdendo palla in difesa, beh, non abbiamo preso le decisioni migliori. Dopo il 3-2 non siamo riusciti a tornare in partita come speravamo. Perdere fa parte del calcio. La sconfitta è stata il risultato delle nostre azioni. Questo è spiacevole e, ovviamente, siamo delusi”.

Se il Lipsia dovesse vincere contro il Borussia Dortmund andrebbe prima in classifica scavalancando, appunto, il Bayern Monaco in classifica.