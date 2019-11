Bayern Monaco, chi si rivede: c’è Xabi Alonso per la panchina

Continuano i rumors sul futuro tecnico del Bayern Monaco. Dopo l’addio di Kovac, prima Mourinho, poi Wenger e anche Allegri sono stati accostati alla guida tecnica dei campioni di Germania. Al momento, però, l’ex vice Flick continua a guidare la squadra anche con buoni risultati.

Secondo quanto riportato da France Football, però, il Bayern Monaco starebbe pensando ad un nome nuovo, ancora mai menzionato. Ci sarebbe Xabi Alonso nei pensieri della dirigenza tedesca. L’ex centrocampista potrebbe tornare in Baviera ma con un ruolo ben diverso rispetto a prima. Al momento lo spagnolo sta allenando la formazione B della Real Sociedad ma potrebbe decidere di accettare un impegno molto più importante come la panchina dei campioni della Bundesliga. Xabi Alonso conosce molto bene l’ambiente tedesco e potrebbe portare in alto il club dopo i fallimenti di Kovac.