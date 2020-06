Bayern Monaco, colpo di scena: Robben si allena e potrebbe tornare a giocare

L’ex stella del Bayern Arjen Robben ha recentemente confermato che gli balenava in mente l’idea di tornare a giocare in maglia rot-weiss. Così dopo aver allontanato l’idea di chiudere la carriera in questa stagione, si è rimesso la tuta ed è corso ad allenarsi con i campioni di Germania. Il 36enne olandese ha iniziato la seduta di quest’oggi nella struttura di Säbener Straße agli ordini del professor Holger Broich. Il tecnico Flick lo tiene d’occhio magari per fargli fare qualche minuto nelle partite che rimangono 4 in Bundesliga, poi la finale di Coppa di Germania il 4 luglio e la Champions League.