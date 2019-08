Bayern Monaco, Coman senza pace: infortunio al ginocchio in Audi Cup

Lo aveva detto solamente pochi giorni fa durante un’intervista: “Senza Ribery e Robben non devo infortunarmi”. Ma la sfortuna, a cui per altro Kingsley Coman non crede, lo ha colpito ancora. L’esterno d’attacco del Bayern Monaco, ex anche della Juventus, classe ’96, si è fatto male durante la sfida in Audi Cup contro il Tottenham. Al minuto 71 di gioco della sfida contro gli Spurs, Coman si è infortunato al ginocchio sinistro dopo uno scontro con Juan Foyth. Nonostante l’intervento dello staff sanitario, il 23enne non è riuscito a proseguire l’incontro. Da capire l’entità del problema fisico ma dallo stesso ambiente bavarese non sembra filtrare ottimismo. Su Twitter, la società, che faceva la diretta del match con i tweet ha scritto: “Coman deve uscire”, messaggio accompagnato da un’emoticon triste. “Rimettiti presto King”, l’auguro del Bayern Monaco.