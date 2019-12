Bayern Monaco, Coman: “Voglio diventare come Ribery”

Quinta stagione con la maglia del Bayern Monaco per Kingsley Coman, attaccante che i bavaresi hanno prelevato dalla Juventus nell’agosto 2015. Il francese, in Bundesliga, ha saputo conquistarsi uno spazio sempre maggiore, mettendo in luce il suo talento. Tanto che adesso, come da lui ammesso alla rivista ufficiale del club “51”, sogna di indossare ancora a lungo la maglia del Bayern.

RIBERY – “Questo per me è il quinto anno al Bayern, ho solamente 23 anni e quindi ho ancora dieci anni di fronte a me ai massimi livelli. E’ ancora troppo presto per prevedere quella che sarà la mia carriera, ma mi piacerebbe restare per dodici anni come Ribery. Sono sicuro che rimarrò in questo club per molto tempo: la città è fantastica ed il club molto competitivo. Il nostro obiettivo è quello di vincere la Champions League. Sento la fiducia del club e io sto lavorando al massimo”.