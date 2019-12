Bayern Monaco, Coutinho costretto a giocare con la maglia per… bambini!

Dopo stagioni tormentate a Barcellona, Philippe Coutinho sembra essere tornato ai fasti di un tempo con i colori del Bayern Monaco. Il brasiliano, in occasione dell’ultima partita contro il Werder Brema, vinta dai bavaresi per 6-1, ha realizzato una tripletta. Durante i festeggiamenti post gara, tuttavia, il Sun ha notato un particolare curioso: il fantasista indossava una maglia diversa da quella dei suoi compagni. Ed il motivo non può che suscitare un sorriso.

MAGLIA PER BAMBINI – Coutinho è arrivato al Bayern quando Adidas, che fornisce le divise da gioco alla squadra tedesca, aveva già realizzato le nuove maglie. Tra queste non vi è la taglia adatta a Coutinho, alto appena 172 cm, costringendo così il brasiliano ad indossare la replica per bambini che può essere acquistata al negozio ufficiale del club. Una particolarità che dovrebbe però terminare a breve: Adidas dovrebbe infatti fornire al fantasista la maglia ufficiale entro la fine dell’anno.