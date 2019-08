Bayern Monaco, Coutinho pazzo di Lewandowski: “Molto meglio di quanto si veda alla tv…”

Il Bayern Monaco piazza la prima vittoria in campionato alla seconda giornata. Tris allo Schalke 04 e quattro punti in classifica – contando il pareggio all’esordio -. La squadra bavarese, però, deve molto del successo al suo bomber, il polacco Robert Lewandowski autore della tripletta decisiva.

Cinque reti in due gare per i campioni in carica di Germania, tutte del centravanti classe ’88 che ha stupito tutti, compresi i suoi compagni di squadra. Il neo acquisto Coutinho si è detto letteralmente pazzo del nuovo collega. Arrivato dal Barcellona nei giorni scorsi, il brasiliano ha parlato ai media tedeschi dopo il debutto con il Bayern.

INCREDIBILE – “Robert è davvero incredibile. Un giocatore di livello mondiale. Non solo in campo, ma per come si allena. Sono qui da una settimana ma è davvero incredibile. Vederlo da vicino è molto meglio che in tv. La tripletta che ha segnato è stata pazzesca e se l’è meritata”, ha detto Coutinho come riporta Goal. Il prossimo avversario del Bayern Monaco sarà il Magonza, un’altra squadra decisamente “gustosa” per Lewandowski che ha segnato ai rivali ben 14 gol in 14 presenze.