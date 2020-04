Bayern Monaco, dall’addio al rinnovo. La verità Muller: “Quando c’era Kovac volevo andare via…”

Ha rinnovato nelle scorse ore il proprio contratto col Bayern Monaco, ma Thomas Muller fino a pochi mesi fa pensava all’addio. Lo ha detto lo stesso tedesco ai microfoni del sito ufficiale bavarese in un appuntamento post firma sul contratto.

Dopo aver firmato l’estensione del rapporto con il club fino al 2023, il classe 1989 ha ammesso che con la passata gestione le cose sarebbero andate diversamente: “In autunno sono stato lasciato fuori dall’undici titolare per sei partite di fila”, ha detto Muller riferendosi alla gestione Kovac. “È stato difficile e ovviamente mi ha fatto pensare”. Per sua fortuna, l’addio all’ex tecnico e l’arrivo di Flick ha cambiato tutto. “Col cambio panchina e uno stile differente di gioco, tutto è andato per il meglio. Non solo ho giocato di più ma sono riuscito a mettere la mia firma su diverse partite”. E in effetti Muller in questa stagione ha segnato 10 gol, di cui 8 con il nuovo allenatore.

L’ADDIO DI MULLER ALLA NAZIONALE