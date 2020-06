Bayern Monaco devastante grazie allo ‘chef’ Muller. Alphonso Davies gli rende il favore del soprannome

Chi di soprannome ‘ferisce’, di soprannome ‘perisce’. Ecco allora che Thomas Muller si trova a ricevere indietro un appellativo speciale da parte di Aphonso Davies che, solamente poche settimane fa, era stato chiamato, per la sua velocità, “Beep Beep”, come il noto cartoon.

A seguito del successo del Bayern Monaco in campionato sul Bayer Leverkusen per 4-2, l’esterno mancino ha affermato ai microfoni del sito ufficiale della Bundesliga come chiama il tedesco vista la sua grande capacità di sfornare assist ai compagni (20 assist in stagione per lui): “Muller? Lui è il nostro chef. Lo chiamiamo così, anzi lo chiamo io così. Lui ti dà quello di cui hai bisogno. Segna, regala passaggi vincenti. Davvero un calciatore molto importante per noi”, ha spiegato Davies. E sul titolo di campioni di Germania: “In questa gara non ci siamo fatti prendere dal panico. Abbiamo concesso un gol ma sapevamo che c’era tempo per recuperare. Ci siamo concentrati e abbiamo giocato bene a calcio. Abbiamo ricordato la sconfitta casalinga all’andata e ci siamo resi conto che dovevamo segnare diversi gol. Adesso abbiamo altre quattro partite e possiamo migliorare le nostre statistiche, il record di gol in una stagione della Bundesliga”.