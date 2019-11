Bayern Monaco, è Pochettino il prescelto per la panchina

Continua il casting della dirigenza del Bayern Monaco per trovare un nuovo allenatore. Dopo l’allontanamento di Nino Kovac, i bavaresi sono al lavoro per individuare una guida tecnica che possa garantire un progetto a lungo termine alla squadra. In questi giorni sono stati numerosissimi i nomi accostati ai tedeschi, tra i quali spiccano quelli di José Mourinho e Arsene Wenger. Il prescelto, secondo quanto raccolto da Football Insider, sarebbe però un altro.

POCHETTINO – Il Bayern, a partire dalla prossima stagione, vorrebbe puntare su Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham. L’argentino, che nella scorsa stagione ha portato gli Spurs fino alla finale di Champions League, sta vivendo mesi tribolati a Londra, con la squadra in profonda crisi. Ecco quindi che accoglierebbe di buon grado una nuova avventura.