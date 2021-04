Bayern Monaco esagerato anche sul mercato: assalto a un top player della Premier

Per molti è la squadra da battere in questa edizione della Champions League. Il Bayern Monaco insegue il bis, ma non sarà affatto un compito facile. Infatti i bavaresi dovranno vedersela subito ai quarti di finale contro quel PSG che un anno fa cadde in finale e ora ha una gran voglia di rivincita. Ma le ambizioni della squadra campione di Germania in carica non si fermano qui: infatti c’è l’intenzione di avviare un vero e proprio ciclo vincente, destinato a durare a lungo.

BERSAGLIO

Per riuscirci, il Bayern Monaco è pronto a scegliere gli innesti giusti dal mercato. Secondo quanto riportato da Football Insider, infatti i bavaresi avrebbero messo gli occhi sul talento del Tottenham Son Heung-min. Il giocatore è legato agli Spurs fino al 2023, ma potrebbe partire di fronte a un’offerta irrinunciabile. Il Bayern andrebbe così a rinforzare ulteriormente un settore già straordinariamente ricco come il centrocampo. Gli avversari sono chiaramente avvertiti.