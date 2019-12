Bayern Monaco, Flick: “Lewandowski dovrà essere operato”

Brutte notizie in casa Bayern Monaco. L’attaccante Robert Lewandowski, autore già di 30 reti fin qui in stagione, dovrà essere operato. Il polacco scenderà regolarmente in campo domani nella sfida contro il Wolfsburg, valevole per la diciassettesima giornata di Liga, prima di finire sotto i ferri. A spiegare la situazione, in conferenza stampa, è intervenuto il tecnico dei bavaresi Hans Dieter Flick.

STOP – “Lewandowski dovrà essere operato all’inguine e l’intervento verrà effettuato subito dopo la partita di domani. Non vogliamo perdere tempo. I tempi di recupero? Avrà bisogno di una pausa di almeno dieci-quattordici giorni”.

BAYERN MONACO, COUTINHO COSTRETTO A GIOCARE CON LA MAGLIA PER… BAMBINI!