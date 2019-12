Bayern Monaco, Flick: “Nel mercato di gennaio non è facile trovare giocatori che…”

Una intervista è stata rilasciata a Kicker da parte di Hans Flick, tecnico del Bayern Monaco, recentemente confermato in panchina (almeno) fino al termine della stagione: “Arriviamo al mercato di gennaio che può servire a una squadra solo se arrivano calciatori in grado di dare una mano sin da subito al nuovo gruppo – ha precisato l’allenatore 54enne -. Parliamo, secondo me, di una condizione difficile da soddisfare, comunque sono a contatto di continuo con Rummenigge e Salihamidzic sul da farsi. Il futuro di Boateng? Con lui vado d’accordo e parliamo molto apertamente: col Wolfsburg ha giocato e ha avuto qualche problema, poi ha dimostrato di avere le qualità per restare. Ma deve prendere lui una decisione, ne va della sua carriera. Nel suo ruolo Pavard può starci, sapendo destreggiarsi in ogni posizione”.