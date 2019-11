Bayern Monaco, Flick non molla la panchina: “Dirigenza e tifosi sono con me”

Esonerato Nino Kovac, la guida del Bayern Monaco è stata affidata ad Hansi Flick, che siederà sulla panchina dei bavaresi almeno fino a dicembre. Il tecnico ha così espresso la sua soddisfazione al sito ufficiale del club tedesco.

SODDISFAZIONE – “Sapere che i tifosi sono dalla mia parte mi ha fatto felice, così come sono contento della fiducia della dirigenza. Le due partite che ho fatto sono state molto positive, considerando anche il fatto che non eravamo in una situazione facile. Cosa scelgo tra un calcio offensivo ed uno difensivo? Bisogna trovare il giusto equilibrio. Non dobbiamo trascurare mai nessuno dei due aspetti”.