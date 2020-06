Bayern Monaco, Flick propone una pausa: “Ad un certo punto il fisico non reggerà più…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del penultimo turno di Bundesliga, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick, fresco di titolo dicampione di Germania, ha commentato il periodo che stanno affrontando i calciatori con tanti impegni ravvicinati e nessuna sosta in vista dato che al termine del torneo ci sarà anche da disputare la parte finale della Champions League.

SERVE UNA PAUSA – “Stiamo vivendo una situazione speciale che non ha precedenti. I giocatori devono affrontarla ma a un certo punto il fisico non reggerà più, finisce la resistenza”, ha spiegato Flick. “Ecco perché è importante che ai giocatori venga accordata una pausa, soprattutto a quelli che giocano anche in Nazionale. Sarebbe importante metterci tutti intorno a un tavolo, coinvolgere un moderatore e trovare una soluzione che vada bene a tutti, una via di mezzo per salvaguardare la salute dei giocatori”.

