Bayern Monaco flop, ma Lewandowki è da record: a segno in cinque gare d’apertura di fila in Bundesliga

Esordio amaro per i campioni in carica del Bayern Monaco. Il 2-2 contro l’Herta Berlino non è certo il risultato che i bavaresi si aspettavano alla prima uscita stagione in campionato. C’è, però, un dato statistico che può far sorridere l’ambiente: la doppietta di Robert Lewandowki e il record da lui stabilito.

Infatti, per il bomber polacco si tratta del quinto match d’apertura di fila in Bundesliga in cui riesce ad andare a segno. Questa volta, addirittura con due reti. Nel mirino del classe 1988 erano finite, prima dell’Herta Berlino, anche Amburgo, Werder Brema, Bayern Leverkusen e Hoffenheim. Anche in questa stagione. Lewandowki punta dritto al titolo di capocannoniere, traguardo già raggiunto in tre occasioni negli ultimi quattro campionati.