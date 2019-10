Bayern Monaco, Gnabry furioso: “Siamo stati molli. Vittoria buttata via…”

Stella nascente al Bayern Monaco, Serge Gnabry si è preso un ruolo importante nei campioni di Germania. Ecco perché, dopo il pareggio per 2-2 contro l’Augsburg, le sue parole, rilasciate al sito ufficiale del club fanno ancora più rumore.

Se la Bild parla di Bayern che brucia, le dichiarazioni del classe 1995 sanno tanto di rimprovero alla squadra e, chissà, anche al tecnico Kovac: “Avevamo ormai dimenticato l’ultima partita contro l’Hoffenheim. Eravamo freschi e non abbiamo fatto male, anzi. Alla fine della gara, però, non abbiamo concretizzato due azioni da gol e siamo calati. Abbiamo buttato via la vittoria perché siamo stati molli in diversi momenti. Loro ne hanno approfittato e ci hanno colpito. Il calcio è anche questo”.