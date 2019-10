Bayern Monaco, Hernandez: “Io al Real Madrid? Mai”

Dopo cinque stagioni, Lucas Hernandez ha detto addio in estate all’Atletico Madrid per approdare al Bayern Monaco, che lo ha acquistato per ben 80 milioni di euro. Il difensore francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale nel 2018, ha saputo subito conquistarsi un ruolo da protagonista anche in Bundesliga, offrendo fin qui un rendimento positivo. Nel frattempo, parlando a France Football, ha svelato un retroscena di mercato che lo ha visto protagonista in passato.

REAL MADRID – “E’ vero, il Real Madrid in passato ha cercato di prendermi, ma non l’estate scorsa. E poi là non ci andrei mai… Non potrei dopo aver giocato per così tanto tempo con l’Atletico”.